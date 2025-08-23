عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: پیامبر اکرم دو معجزه جاوید داشتند که یکی قرآن کریم و دیگری مساله الفت و وحدت است.

قرآن، الفت و وحدت، دو معجزه پیامبر اکرم (ص)

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: امسال پانزدهمین قرن میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام که برای تمام مسلمانان جهان بسیار حائز اهمیت است به دلیل اینکه پیامبر اکرم دو معجزه جاوید داشتند که یکی قرآن کریم و دیگری مساله الفت و وحدت است.

او ادامه داد: اگر تمام ثروت دنیا جمع و برای داشتن الفت خرج می‌شد نمی‌توانستند چنین الفتی را بدست بیاورند، اما خداوند این الفت را ابتدا میان عرب‌ها و بعد میان مسلمانان سایر کشور‌های جهان برقرار کرده است.

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اکنون ما شاهد بیش از ۲ میلیارد مسلمان در جهان هستیم که آنها می‌دانند باید منسجم و با الفت باشند تا بیگانگان نتوانند برآنان مسلط شوند.