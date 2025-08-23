مردان المپیکی کاراته ناشنوایان به اردو فراخوانده شدند
اعضای المپیکی تیم ملی کاراته ناشنوایان که برای حضور در بازیهای ۲۰۲۵ ژاپن آماده می شوند، برای برگزاری دور جدید تمریناتشان وارد اردو شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تمرینات تیم ملی کاراته ناشنوایان در ششمین اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای المپیک، از یکشنبه (۲ شهریور) همزمان در دو بخش کومیته و کاتا در کمپ تیمهای ملی فدراسیون آغاز میشود و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.
به همین منظور اعضای المپیکی این تیم امروز (شنبه اول شهریور) وارد محل اردو میشوند تا زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا) تمریناتشان را پیگیری کنند.
اسامی اردونشینان به این شرح است:
کومیته؛
میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)
کاتا؛
پژمان گلچهره
رضا فضلی
حمید مهدی نژاد
با نظر غلامعلی حیدری سرمربی کومیته، مصطفی پاپی زاده (وزن ۸۴+ کیلوگرم) نیز در این اردو حضور دارد. این تصمیم به منظور ارزیابی وضعیت او و مقایسه با شرایط ورزشکار المپیکی این وزن (حسین تبرته فراهانی) اتخاذ شده است.
محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز در اردو حضور خواهند داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.