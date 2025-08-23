به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تمرینات تیم ملی کاراته ناشنوایان در ششمین اردوی آماده سازی برای حضور در بازی‌های المپیک، از یکشنبه (۲ شهریور) همزمان در دو بخش کومیته و کاتا در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون آغاز می‌شود و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

به همین منظور اعضای المپیکی این تیم امروز (شنبه اول شهریور) وارد محل اردو می‌شوند تا زیر نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا) تمریناتشان را پیگیری کنند.

اسامی اردونشینان به این شرح است:

کومیته؛

میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)

حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)

علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)

کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)

ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)

کاتا؛

پژمان گلچهره

رضا فضلی

حمید مهدی نژاد

با نظر غلامعلی حیدری سرمربی کومیته، مصطفی پاپی زاده (وزن ۸۴+ کیلوگرم) نیز در این اردو حضور دارد. این تصمیم به منظور ارزیابی وضعیت او و مقایسه با شرایط ورزشکار المپیکی این وزن (حسین تبرته فراهانی) اتخاذ شده است.

محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز در اردو حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.