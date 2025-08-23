نرخ یورو با عبور از ۴۸ لیر و دلار با رسیدن به ۴۱ لیر رکورد تازه‌ای را در اقتصاد ترکیه به ثبت رساند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا به با نرخ‌های جدید ارزش لیر ترکیه در برابر یورو و دلار ظرف یکسال اخیر حدود ۳۵ درصد کاهش ارزش را تجربه کرده است.

در دو سال اخیر نرخ ارز در ترکیه روند افزایشی را تجربه کرده است. کارشناسان از کسری بودجه گرفته تا کسری حساب جاری، سیاست‌های اقتصادی نادرست، گفتمان‌ها و اظهارات افزایش‌دهنده ریسک، کشمکش‌های سیاسی، روابط با همسایگان و سایر کشور‌ها و تحولات در سیاست خارجی را علت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش لیر ترک میدانند.

افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار بوده است.

بر اساس آمار رسمی نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه گذشته ۳۴ درصد است، این در حالی است که انجمن غیر دولتی محاسبه تورم در ترکیه این رقم را ۶۹ درصد اعلام کرده.