به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: با گازرسانی به ۱۱ روستای دیگر این شهرستان، ضریب برخورداری روستاهای سرخس از گاز طبیعی از ۸۰ درصد به بیش از ۹۴ درصد رسیده و زمینه برای ایجاد فرصت‌ های اقتصادی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست در کنار بهبود بهداشت و رفاه عمومی فراهم شده است.

مجید بیکی افزود: روستاهای پسکمر، صاحب‌ داد، صدرآباد، شوراب علیا، شوراب سفلی، شلغمی علیا، شلغمی سفلی، قره‌ سنگی، پل‌ خاتون، باغک و پده‌ ها، روستاهایی هستند که به تازگی از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به چهار روستای باقی‌ مانده واجد شرایط شامل بغبغو، دربند، قره‌ قیطان و معدن نیز در حال انجام است و این چهار روستا هم امسال از نعمت گاز برخوردار خواهند شد و ضریب گازرسانی به روستاهای سرخس به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح، ۶۷۳ علمک نصب، ۹۳ هزار و ۹۶۷ متر شبکه توزیع و ۱۲ هزار و ۲۹۳ متر شبکه تغذیه ایجاد شده و برای افزایش پایداری و ایمنی شبکه نیز دو ایستگاه تقلیل فشار راه‌ اندازی شده است.