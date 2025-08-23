پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: در هفته دولت امسال ۲۲ طرح متنوع حوزه گردشگری و صنایعدستی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۴ هزار میلیارد ریال و ایجاد ۷۹ فرصت شغلی در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فریدون فعالی گفت: در هفته دولت امسال، ۲۲ طرح متنوع در بخشهای اقامتی، پذیرایی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری میرسد.
او با اشاره به میزان سرمایهگذاری انجام شده گفت: حجم کل سرمایهگذاری این طرح ها بیش از ۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال است که در کنار پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات، زمینهساز تحرک اقتصادی در بخش گردشگری استان خواهد بود.
فعالی تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح ها ۷۹ فرصت شغلی پایدار در استان ایجاد خواهد کرد و همچنین ظرفیت اقامتی استان با اضافهشدن ۱۰۰ تخت و ۵۸ اتاق جدید تقویت میشود.