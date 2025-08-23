هندبال قهرمانی آسیا؛ دروازهبان ایران بهترین بازیکن زمین در دیدار با قزاقستان
سنگربان تیم هندبال جوانان دختر ایران برترین بازیکن زمین دیدار با قزاقستان در جام هجدهم قهرمانی جوانان دختر آسیا شناخته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محدثه شبانی، سنگربان تیم هندبال جوانان دختر ایران، در پایان بازی با قزاقستان در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا به عنوان برترین بازیکن زمین شناخته شد.
محدثه شبانی در پیروزی مقتدرانه ۲۵ - ۳۷ برابر قزاقستان نقش بسیار موثری درون دروازه تیم ملی کشورمان داشت.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا تا ۷ شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار میشود.