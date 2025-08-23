احزاب چپ گرا، فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین درمرکز سه ایالت برزیل دست به اعتراض زدند. در ریو دو ژانیرو، رسیف و برازیلیا، معترضان مقابل سفارت و کنسولگری‌های آمریکا تجمع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما احزاب چپ گرا، فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین درمرکز سه ایالت برزیل دست به اعتراض زدند. در ریو دو ژانیرو، رسیف و برازیلیا، معترضان مقابل سفارت و کنسولگری‌های آمریکا تجمع کردند.

خواسته‌های اصلی معترضان شامل:

پایان فوری جنگ در غزه

قطع روابط برزیل با اسرائیل

لغو تعرفه‌های تجاری ترامپ

افزایش فشار بین‌المللی بر رژِیم صهیونیستی

در پایان این اعتراضات، معترضان با سوزاندن آدمک‌های دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، اعتراض خود را به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل نشان دادند.