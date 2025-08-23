به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشدار سیمینه، رئیس و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فرماندار بوکان را همراهی می‌کردند طرح آسفالت معابر روستای عباس آباد به منظور افتتاح به عنوان طرح شاخص روستایی در هفته دولت با حجم بیش از ۱۱ هزار متر مربع آغاز شد.

این طرح که از جمله اقدامات ارزشمند دولت و مطالبات دیرینه مردم روستا در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل روستایی به شمار می‌آید، به‌منظور تسهیل دسترسی روستائیان به مراکز شهری و ارتقای کیفیت زندگی آنان اجرا می‌شود.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان در این بازید گفت: این طرح با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های روستایی و تسهیل در عبور و مرور اهالی روستا‌ها در حال انجام است.

خشایارصنعتی افزود:اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق روستایی نه تنها به بهبود وضعیت حمل و نقل کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای سطح زندگی و رفاه روستائیان خواهد شد. ما به‌طور مستمر در تلاش هستیم تا با پیگیری و حمایت‌های مستمر، در کنار توسعه زیرساخت‌های شهری، پروژه‌های عمرانی در روستا‌ها را نیز با سرعت بیشتری پیش ببریم.

صنعتی اضافه کرد:طرح آسفالت‌ریزی معابر روستای عباس آباد شامل ۱۱،۰۰۰ مترمربع از معابر این روستا به ضخامت ۵ سانتی‌متر است که با تأمین اعتبار از محل منابع دهیاری به منظور آماده سازی، زیر سازی و جدول گذاری و مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تأمین قیر به صورت تهاتری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آغاز گردیده است.

این طرح جزو اقدامات ادامه‌دار نهضت آسفالت‌ریزی معابر روستایی شهرستان بوکان است که به دنبال پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی و دستورات اولویت گذاری شده فرماندار بوکان برای بهسازی و زیرسازی معابر روستایی بدون تعطیلی در حال انجام است.

فرماندار بوکان در پایان این بازدید از قول مساعد خود برای پیگیری و راه‌اندازی زیرساخت‌های ورزشی برای نوجوانان و جوانان این روستا با کمک اهالی خبر داد.