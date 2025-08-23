هواشناسی مازندران هشدار دریایی سطح نارنجی تا عصر امروز در استان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریانهای جوی مازندرانیها تا عصر شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال غرب، بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۷ متر (ارتفاع موج بیشینه تا ۲.۷ متر) و در فراساحل تا ۲.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۳.۲ متر) برآورد میشود.
غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری، غرق شدن شناورهای صیادی، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناورها، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت فعالیتهای گردشگری، کلیه فعالیتهای صیادی و فعالیتهای حمل و نقل و دریانوردی ممنوع خواهد بود.