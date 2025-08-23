به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌های کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه یکم شهریور تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز شنبه یکم شهریور را اعلام کرد.

بهمئی

ممبی و سرآسیاب و روستاهای تابعه، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

گچساران

بلوار شهید تاجگردون تا فرعی ۵ کارکنان شمالی، ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

بویراحمد

نقاره‌خانه، چیتاب، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

مارگون

شهر مارگون، زیلایی، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.