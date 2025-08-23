مجلس جمهوری صرب بوسنی تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در مورد تصمیمات دادگاه بوسنی و هرزگوین و کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی علیه میلوراد دودیک، رئیس جمهوری صرب بوسنی گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مجلس جمهوری صرب بوسنی پس از یک جلسه یک روزه، تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در مورد تصمیمات دادگاه بوسنی و هرزگوین و کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین علیه میلوراد دودیک، رئیس جمهوری صرب بوسنی گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، طبق متن تصویب شده، همه‌پرسی باید در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود.

در این همه‌پرسی از مردم جمهوری صرب بوسنی پرسیده خواهد شد که «آیا تصمیمات کریستین اشمیت، به عنوان یک فرد خارجی غیرمنتخب و حکم دادگاه خلاف قانون اساسی بوسنی و هرزگوین علیه رئیس جمهور جمهوری صرببوسنی و همچنین تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر سلب صلاحیت رئیس جمهوری صرب، میلوراد دودیک، را می‌پذیرید؟»

شایان ذکر است نمایندگان مجلس جمهوری صرب بوسنی همچنین در یک بیانیه ۱۳ بندی ضمن رد حکم دادگاه بوسنی و هرزگوین و ابلاغ کمیسیون مرکزی انتخابات در خصوص عزل میلوراد دودیک، از وی خواستند تا به وظایف خود به عنوان رییس جمهور ادامه دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه، نمایندگان صرب بوسنی با رد هرگونه برگزاری انتخابات پیش از موعد از همه احزاب، نهاد‌ها و ارگان‌های این جمهوری خواستند تا از هرگونه همکاری در این خصوص با کمیسیون مرکزی انتخابات خودداری کنند.