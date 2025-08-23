پخش زنده
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، تحریمهای آمریکا علیه برخی قضات دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «ریچارد بنت» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان، تحریمهای تازه آمریکا علیه مقامات دیوان کیفری بین المللی از جمله افرادی را که در خصوص (جنایات) نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق میکردند محکوم کرد و آن را ضربهای جدی به عدالت و قربانیان جنایات در سطح جهان خواند.
بنت در پیامی از طریق شبکه «ایکس» افزود: این تحریمها، استقلال دیوان را هدف می گیرد و به تحقیقات درباره افغانستان آسیب میرساند.
وی تصریح کرد: تحقیقات دیوان بین المللی کیفری درباره افغانستان برای دستیابی به عدالت حیاتی است و باید تحریمها لغو شود.
گزارشگر سازمان ملل تاکید کرده است که این اقدام آمریکا به جای حمایت از عدالت، حقوق قربانیان را تضعیف میکند و بر اهمیت حمایت بینالمللی از نهادهای قضایی مستقل تاکید کرده است.
این واکنش درحالی مطرح شده است که وزارت امور خارجه آمریکا چند مقام دادگاه کیفری بینالمللی از جمله قاضی «کیمبرلی پروست» را به دلیل صدور مجوز تحقیق در مورد (جنایات) نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم کرده است.