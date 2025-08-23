به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندوآب گفت: همزمان با ایام پایانی ماه صفر و در گرامیداشت ایام رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام (ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ۹ تن از عکاسان منتخب میاندوآبی بیش از ۲۰ اثر هنری و برگزیده خود رادر این نمایشگاه ارائه کرده اند.

نیک مرام ازفود: موضوع آثار ارائه شده در این نمایشگاه نحوه عزاداری‌های مردم میاندوآب در ماه‌های محرم و صفر در قالب عکس و پوستر است که در محل مصلی امام خمینی (ره )میاندوآب و به مدت سه روز برای بازدید عموم علاقمندان به نمایش در آمده است.