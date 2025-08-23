به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حمید رضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزه‌های دفینه گفت: این کتابخانه تخصصی در هفته وحدت و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) با حدود ۵ هزار جلد کتاب در حوزه‌های میراث فرهنگی، موزه داری، هنر، مرمت، باستان شناسی و تاریخ افتتاح و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

سلیمانی با اعلام اینکه برای استفاده کنندگان یک مخزن کتاب و دو قرائت خانه در نظر گرفته شده گفت: عضویت در این کتابخانه برای همگان میسر و در دسترس خواهد بود و افراد و پژوهشگران می‌توانند ضمن مراجعه به طبقه منفی یک ساختمان پردیس موزه دفینه از این فضای ایجاد شده استفاده کنند.