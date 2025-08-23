استاندار قم گفت: در ایام هفته دولت ۹۶ طرح عمرانی با اعتبار ۲۰ همت به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین ۲۰ طرح عظیم با اعتبار ۳۳ همت آغاز خواهد شد که مسیر توسعه استان را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو صبح امروز در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در استان قم که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای ارتباط با مردم و نخبگان است تا بتوانیم افق یک سال آینده را با وحدت و استقامت بیشتری پیش ببریم.

وی افزود: در یک سال گذشته برنامه چهارساله توسعه استان قم بر مبنای برش برنامه هفتم تدوین شده و نگاه ما به افق توسعه، فراتر از اعتبارات جاری و صرفاً بر پایه ظرفیت‌های استان و جایگاه معنوی حضرت معصومه(س) ترسیم شده است.

استاندار قم با اشاره به وضعیت آموزشی استان گفت: در حوزه فضاهای آموزشی از متوسط کشوری پایین‌تر بودیم که با کمک خیرین، مدیران اجرایی و دستگاه‌های مسئول جهش مناسبی آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

آقای بهنام جو با بیان اینکه کمبود زمین و اراضی آموزشی از دغدغه‌های اصلی استان بود، اظهار کرد: در سفر غیررسمی رئیس‌جمهور مصوبات ارزشمندی اخذ شد که زمینه رفع این مشکل را فراهم کرده است.

وی گفت: تاکنون دو اردوگاه دانش‌آموزی طراحی و در حال اجراست و دو اردوگاه دیگر نیز آغاز خواهد شد تا برای ۳۰۰ هزار دانش‌آموز استان امکان گذران اوقات فراغت سالم فراهم شود.

استاندار قم ادامه داد: در حوزه مسکن نیز اقدامات ارزشمندی در دولت گذشته آغاز شده بود که در دولت فعلی با جدیت پیگیری شد و امروز شاهد روند رو به رشد ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی هستیم.

آقای بهنام جو با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: در استان قم تاکنون ۲۶۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه صادر شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا یک سال آینده ۹۰۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد.

وی درباره وضعیت فرودگاه قم اظهار داشت: گره‌های حقوقی این پروژه برطرف شده و با سرمایه‌گذار به توافق رسیده‌ایم و امیدواریم با حمایت‌های وزارتخانه مربوطه سرعت اجرای طرح افزایش یافته و زیرساخت مهم فرودگاه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

استاندار قم با اشاره به خدمات زیرساختی استان افزود: هم‌اکنون ۴۲۵ هزار نفر در قم تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند که ظرف سه سال آینده این عدد به دو برابر خواهد رسید؛ همچنین در بخش آب، اقدامات مؤثری برای رفع مشکلات تأمین نیازهای استان آغاز شده است.

آقای بهنام جو تأکید کرد: با توجه به جایگاه فرهنگی قم، سیاست محله‌محوری بر پایه مساجد دنبال می‌شود و در همین راستا هر هفته در محلات مختلف حضور داریم تا مشکلات مردم به‌صورت میدانی بررسی و برطرف شود.

وی گفت: در منطقه پردیسان مشکلات سند ملکی ۴۵ هزار خانواده در حال پیگیری است و امیدواریم تا شش ماه آینده ۷۰ درصد این مشکل برطرف شود.

استاندار قم افزود: مجموعه این اقدامات در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم قم انجام شده و امید داریم با همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مسیر پیشرفت استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.