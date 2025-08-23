پخش زنده
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از تعطیلی موقت گنبد تاریخی جبلیه به دلیل بهسازی چیدمان موزهای آثار نمایشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرتضی نیکرو گفت: بهمنظور انجام عملیات تعمیرات حفاظتی و بهسازی چیدمان موزهای و نمایش آثار، گنبد جبلیه کرمان تا اطلاع ثانوی پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت گنبد جبلیه بهعنوان یکی از شاخصترین بناهای تاریخی کرمان افزود: این بنای ارزشمند که قدمتی کهن دارد، نیازمند ایجاد شرایط بهتر نمایش آثار موزهای بوده تا بتواند همچنان بهعنوان نمادی ماندگار از میراثفرهنگی در معرض دید گردشگران و علاقهمندان قرار داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات تعمیرات چیدمان فضای داخلی، گنبد جبلیه با شرایطی مناسبتر به زودی برای بازدید گردشگران و شهروندان بازگشایی خواهد شد.