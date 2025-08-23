پخش زنده
سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان زمان آغاز به کار نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان را سوم شهریورماه و در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نعیم حمیدی با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان، روز سوم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز آغاز به کار خواهد کرد، گفت: این نمایشگاه که به مناسبت هفته دولت برگزار میشود، تا هفتم شهریورماه، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میزبان عموم مردم و بازدیدکنندگان خواهد بود.
وی هدف از برپایی این رویداد را تبیین دستاوردهای دولت و نظام اسلامی، امیدآفرینی در جامعه و معرفی ظرفیتهای بینظیر استان خوزستان عنوان کرد و افزود: غرفههای دستگاههای اجرایی، صنایع بزرگ، سازمانهای مردمنهاد و مراکز علمی و فرهنگی با طراحی خلاقانه و الهامگرفته از هویت بومی استان، پذیرای بازدیدکنندگان هستند.
حمیدی شعار ملی این دوره را «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع بازتابدهنده یک سال کوشش خستگیناپذیر دولت است.
سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان اضافه کرد: همچنین شعار استانی نمایشگاه نیز «خوزستان قلب ایران» نام دارد تا بر جایگاه محوری و راهبردی این استان در توسعه ملی تاکید و هویت آن بهعنوان نماد مقاومت، فرهنگ و پیشرفت پررنگتر شود.
به گفته رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه، برنامههای متنوعی از جمله نشست خبری، رونمایی از پوستر، آیین افتتاحیه با حضور استاندار و یک شخصیت ملی، جشنهای آیینی و قومی، شبهای فرهنگی، میزگردهای تخصصی و کارگاههای آموزشی تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: همچنین حضور چهرههای محبوب هنری و ورزشی، برپایی اتاق خبر ویژه رسانهها و میز مردم برای پاسخگویی مستقیم مسئولان به سوالات مردمی از دیگر بخشهای این رویداد پنج روزه خواهد بود.
حمیدی گفت: در بخش جانبی نمایشگاه، عرضه مستقیم مواد غذایی، نوشتافزار و تولیدات داخلی با قیمت تعاونی، قرعهکشیهای ویژه، غرفه کودک و نوجوان با برنامههای شاد و همچنین کارگاههای تخصصی در حوزه محیطزیست و آب برگزار میشود.
وی در پایان از این نمایشگاه به عنوان فرصتی بینظیر برای آشنایی مردم خوزستان با خدمات و پروژههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی دولت یاد کرد و از همه هماستانیها دعوت کرد تا با حضور پرشور خود، همراه و روایتگر تلاشها و امیدهای نو در مسیر توسعه خوزستان باشند.