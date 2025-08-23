پخش زنده
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز شنبه یکم شهریور با میانگین ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.
براین اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۳، خیابان رودکی ۱۳۷، خیابان زینبیه ۱۰۲، خیابان فرشادی ۱۱۲ و بولوار کاوه ۱۲۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۶۷، کردآباد ۱۷۹ و خیابان فیض ۱۶۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۹۸، خیابان میرزا طاهر ۸۲، سپاهانشهر ۶۴، دانشگاه صنعتی ۹۰، رهنان ۹۵، بزرگراه خرازی ۹۹ و پارک زمزم ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوای ایستگاه قهجاورستان ۱۶۹ AQI همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.