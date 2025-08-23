به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرماندار پلدختر گفت: ۳۴ طرح عمرانی، اشتغالزایی، اقتصادی، خدماتی و خرید ماشین‌آلات بااعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان ، هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

محمد عزیزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر افزود:هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه های اجرایی دستاوردها و خدمات ارائه شده را برای مردم بیان کنند.



فرماندار پلدختر اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی دولت دانست و گفت: اولویت اصلی مدیران، خدمت صادقانه و حل مشکلات مردم است و تمام اقدام های مدیریتی باید برای گره گشایی از مشکلات و ارتقای خدمت به آنان و افزایش اعتماد عمومی باشد.





