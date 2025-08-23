به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه همدان در مراسم بزرگداشت بوعلی سینا گفت: ابن سینا طبیبی جاودانه است که حکیمانه می‌اندیشد و آن پزشکی در ذهن می‌ماند که نگاهش به علم حکیمانه باشد و همین حکمت و فلسفه ابن سینا، او را در جهان ماندگار کرد.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی افزود: ابن سینا برای علم ارزش ذاتی قائل بود و علم را ابزاری برای قدرت نمی‌دانست.

وی اظهار کرد: جامعه علمی می‌داند که سخن از فهم واقعیت‌ها و اتفاقات پیرامونی عالم لذت بخش است چرا که لذتی زیادی در علم، فلسفه، حکمت و فهم حقایق است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان بیان کرد: همدان شهر فرهنگی، با مردمانی متمدن و با فرهنگ و دارای انجمن علمی از جمله حافظ خوانی و شرح مثنوی است، اما در فلسفه و کلام عقب افتادگی دارد.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: مسوولان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در حوزه شناساندن آرامگاه بوعلی خوب عمل کردند، اما با ورود به آرامگاه بوعلی سینا باید شاهد حضور انجمن‌های علمی و فرهنگی و مباحثه صد‌ها پزشک باشیم.

وی گفت: مجمع علمی "حکمت" در حال راه اندازی است و این مجمع آماده همکاری با بنیاد بوعلی را دارد که امید می‌رود رییس بنیاد بوعلی همکاری لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی و جامعه علمی باید برای علم ارزش ذاتی قائل باشد در این موقع جامعه توسعه می‌یابد افزود: ما امروز به این نیاز داریم که به علم نگاه حکیمانه داشته باشیم.

استاندار همدان هم با تبریک این روز به جامعه پزشکی و مردم همدان، اظهار کرد: جامعه پزشکی و کادر درمان با سختی‌ها، آرامش و سلامت را برای مردم به ارمغان آورده‌اند و مردم زندگی شاداب و آرام خود را مدیون زحمات این قشر بزرگ و ارزشمند هستند.

وی بیان کرد: در سراسر کشور این روز به نام روز پزشک گرامی داشته می‌شود، اما در استان همدان ویژگی خاصی دارد، زیرا میزبان آرامگاه شخصیت بزرگ و افتخارآمیز بوعلی‌سینا نیز هستیم.

استاندار همدان با اشاره به اینکه زیبایی مضاعف این روز در آن است که همزمان به عنوان "روز همدان" نیز نامگذاری شده است گفت: روزی که به پاس نام‌آوران و میراث تاریخی و تمدنی این خطه باید بزرگ داشته شود.

وی با تأکید بر جامعیت شخصیت بوعلی سینا افزود: بوعلی تنها یک پزشک نبود بلکه فیلسوف، حکیم، منجم و عارف بزرگی بود که پیوند عمیق میان علم، حکمت و معنویت را به نمایش گذاشت.

ملانوری بیان کرد: بوعلی سینا معتقد بود جامعه نباید صرفاً درگیر میراث گذشتگان شود بلکه باید با عقلانیت و بهره‌گیری از شرایط زمانه و دانش روز حرکت کند که این آموزه برای امروز ما بسیار مهم است، زیرا جامعه‌ای موفق خواهد بود که در کنار حفظ ارزش‌ها و میراث، خود را متناسب با تحولات روز به‌روز کند.

استاندار همدان گفت: مطالعات و کاوش‌های تاریخی و فرهنگی نشان داده که همدان مرکز ارزش‌های تمدنی کشور و خاستگاه عقلانیت و اندیشه فلسفی در ایران و جهان اسلام بوده و امروز نیز باید جایگاه خود را در این عرصه حفظ و تقویت کند.

وی با بیان اینکه محور اصلی توسعه همدان گردشگری است، افزود: آرامگاه بوعلی سینا، باباطاهر و دیگر مفاخر همدان نباید صرفاً ابزار گردشگری باشند بلکه باید کانونی برای تحول فکری و اندیشه‌ای جامعه قرار گیرند.

وی افزود: گردشگران داخلی باید با حضور در همدان به هویت تاریخی و فرهنگی خود افتخار کنند و گردشگران خارجی نیز عظمت ایران و همدان را درک کرده و آن را الگویی برای تعالی بدانند.

ملانوری با تبریک مجدد روز پزشک، روز بوعلی سینا و روز همدان خاطرنشان کرد: امیدواریم با شناخت دقیق‌تر، معرفی شایسته‌تر و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های عظیم تاریخی، علمی و فرهنگی استان، بتوانیم همدان را در مسیر پرشتاب توسعه و پیشرفت قرار دهیم تا آیندگان نیز به این دوران مدیریتی به نیکی یاد کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: باید از ظرفیت همدان و ابن سینا برای معرفی هر چه بهتر این استان بهره گرفت.

عباس صوفی افزود: برای بالا بردن نام بزرگ همدان با تاریخ و پیشینه ای که دارد، برای توسعه علم و فرهنگ از نام بوعلی سینا و غنای فرهنگی و تاریخی مردم برای معرفی همدان بهره گرفت.

وی اظهار کرد: جهان در برابر عظمت و بزرگی پزشک نام آور حکیم هزارها ابوعلی سینا سر تعظیم فرود می آورد بنابراین باید از این فرصت در کنار تاریخ کهن همدان برای معرفی هر چه بهتر این استان به جهان بهره گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: بوعلی سینا شخصیتی است که از منظر پزشکی دارای جایگاه والا است و ۵۰۰ سال کتاب او در طب تدریس می شد.

بهروز کارخانه ای با بیان اینکه ابن سینا طب را تکمیل کرد افزود: کتاب قانون سالها در حال تدریس است و برجستگی این کتاب این است که پزشکی را به نظم درآورده است.

وی ببان کرد: ابن سینا از بزرگان خود در کتاب قانون با عظمت نام برده و این نشان می دهد او دارای قدر و منزلت است و باید قدر او را بدانیم و برای او بزرگداشت در شان و منزلت این پزشک برگزار کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: جشنواره حکمت سینوی باید با حمایت و پیش بینی اعتبار خاصی از سوی نمایندگان مردم همدان در خانه ملت احیا شود.

کارخانه ای ادامه داد: باید برای جشنواره حکمت سینوی اعتبار خاصی در نظر گرفت و این برنامه را با حضور شخصیت های علمی برجسته جهان برگزار کرد.

در این مراسم از پوستر همایش بین‌المللی هگمتانه رونمایی شد