پخش زنده
امروز: -
با دستور وزیر صمت، برای تامین برق مورد نیاز صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی تا کنون بیش از ۶۰۵ مجوز ایجاد نیروگاه خورشیدی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر صمت در بازدید میدانی از نواحی و شهرکهای صنعتی شهرستان لنجان با اشاره به کمبود برق در نواحی و شهرکهای صنعتی کشور گفت: با برنامه ریزی و دستور وزیر صمت برای تأمین برق مورد نیاز صنایع کوچک در شهرکهای صنعتی تا کنون بیش از ۶۰۵ مجوز ایجاد نیروگاه خورشیدی از طرف ساتبا با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات صادر شده است.
رضا انصاری افزود: تا کنون ۱۲ درصد از این میزان ظرفیت ایجاد نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده و برنامه ریزی شده تا تمام ۴ هزار مگاوات برق مورد نیاز صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از طریق احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس تا دو سال آینده تأمین شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در زمینه تامین زیر ساختهای لازم در شهرکهای صنعتی لنجان هم گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی جدید پاک در شهرستان در دستور کار سازمان شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته زیر ساختهای لازم برای توسعه و سرمایه گذاری در این شهرکها آماده نشد افزود: به منظور سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنایع پاک، تأمین و توسعه زیرساختهای لازم برای استقرار صنایع پاک و به ویژه ایجاد شهرک صنعتی در حوزه فناوری فولاد در این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.