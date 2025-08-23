عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برنامه ویژه کمیسیون در سال جاری، مبارزه با فساد و تصویب طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق و اخلال در اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در یادواره شهدای روستای واسکس بخش دابودشت آمل گفت: مبارزه با فساد، اولویت و برنامه ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری افزود: انقلاب اسلامی به آسانی به دست نیامد و با خون شهدا رشد کرد و امروز همه داشته‌های ما مرهون ایثار و فداکاری آنان است.

وی با اشاره به تحرکات اخیر برخی کشورهای اروپایی درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه پس از پاسخ قدرتمندانه ایران به رژیم صهیونیستی گفت: مکانیسم ماشه هیچ جایگاه حقوقی ندارد، چرا که برجام سال‌هاست اجرا نمی‌شود و این ادعاها حرفی بی‌اساس است.

نماینده مجلس از تمرکز کمیسیون قضایی و حقوقی بر طرح‌هایی چون تشدید مجازات اخلال‌گران اقتصادی، مقابله با قاچاق انسان و سلاح و نیز مقابله با قاچاق کالا خبر داد و تصریح کرد: هر نیازی که قوه قضائیه در زمینه بهبود و بهسازی قوانین داشته باشد، کمیسیون همراه خواهد بود.

وی در پایان گفت: مردم از کمبود امکانات گلایه‌ای نداشتند، بلکه همواره مطالبه اصلی آنان مبارزه با فساد و تبعیض بوده است و مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.