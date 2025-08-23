وزیر دادگستری در سفر به خراسان جنوبی از پیگیری حقوقی و قضایی جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در دفاع مقدس ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رحیمی در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های هفته دولت در بیرجند با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشور گفت: کار رژیم صهیونیستی تجاوز بود که محکوم است و اسناد این جنایت به مجامع بین‌المللی ارسال و به صورت حقوقی و قضایی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به خساراتی دشمنان در این تجاوز انجام دادند گفـ: دشمن حتی قواعد جنگ را رعایت نکرد و افراد غیرنظامی را شهید کرد و حتی نظامیان را در منازلشان ترور کردند؛ خسارات به اماکنی که ارتباطی با مسائل نظامی نداشتند وارد کرد.

وزیر دادگستری افزود: وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‌های دیگر در حال پیگیری این موضوع است.

رحیمی گفت:دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه اهدافی را پیگیری کرد که مهمترین آن ایجاد تفرقه در مردم بود ولی مردم با همت بلندی که داشتند علی رغم مشکلات موجود در کشور برعکس خواسته دشمن حرکت کردند و انسجامی مثال زدنی را به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌شود گفت:خدمتگزاری بعد از دفاع مقدس باید متفاوت با قبل از آن باشند چرا که مردم حجت را بر ما تمام کردند و دولت تلاش خود را مضاعف خواهد کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه این مراسم با این هدف است که مردم در جریان اقدامات دولت قرار گیرند گفت: دولت وظیفه خود را انجام داده و منتی بر بر سر مردم نیست.

رحیمی با اشاره به اینکه در هفته دولت هر یک از وزرا به استان‌های مختلف سفر می‌کند افزود:موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد را پیگیری خواهم کرد چرا که به عنوان نمایندگی از دولت در این مراسم حضور دارم.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی همدلی و تعامل حاکم است و موجب پیشرفت استان شده گفت: اگر بخواهیم کشور توسعه پیدا کند بخش خصوصی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات رسمی در خصوص اموال غیرمنقول گفت: معاملات املاک و غیرمنقول هم اکنون به صورت عادی و رسمی انجام می‌شود که پس از راه‌اندازی این سامانه حتماً باید به صورت رسمی انجام شود تا از بسیاری از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.

رحیمی گفت: پس از پس از نهایی شدن این قانون، اگر سندی صادر شود به هیچ وجه قابل ابطال نیست.