پخش زنده
امروز: -
مسئول گروه پزشکی شهدای گمنام و موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر گفت: در ایام اربعین حسینی، ۵ هزار و ۵۰۰ خادم و زائر در مرز شلمچه از خدمات پزشکی و درمانی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور گفت: گروه پزشکی شهدای گمنام و موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر از ۵ مرداد امسال در مرز شلمچه مستقر شد و از ۸ مرداد به صورت رسمی فعالیت خود را در راستای خدمترسانی به زائران و خادمان اربعین حسینی آغاز کرد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای این گروه پزشکی بصورت ۲۴ ساعته تا ۲۴ مردادماه ادامه داشت، افزود: در طول این مدت، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از زائرین و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) خدمات درمانی، بهداشتی و امدادی دریافت کردند.
احمدپور میگوید: خدمات این مرکز شامل ویزیت پزشکی، پانسمان، تزریقات، کنترل فشار و قند خون، ارائه داروهای ضروری عمومی و تخصصی، رسیدگی به بیماران اورژانسی وخدمات ارجاع و خدمات بهداشتی، بود.
به گفته مسئول گروه پزشکی شهدای گمنام و موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر؛ این درمانگاه مجهز به تجهیزات وملزومات کامل پزشکی وکادر مجرب است و سابقه حضور ۱۳ ساله را در مرز شلمچه و خدمات عام المنفعه در طول سال، بحران، حوادث، مناسبتهای مذهبی و انقلابی را در کارنامه خود دارد.
وی تصریح کرد: مدیریت اجرایی این موکب برعهده موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر و اجرای برنامهها با حمایت و همکاری بیمارستان (نفت)، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر و منطقه سوم دریایی امام حسین (ع) ماهشهر میسر شد و حضور پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب سلامت گروه پزشکی شهدای گمنام در این موکب جلوهای از همبستگی و ایثار جامعه پزشکی بندر ماهشهر ودیگر شهرستانها واستانها در مسیر خدمت به زائران حسینی بود.
علیرضا احمدپور هدف اصلی راهاندازی موکب درمانگاه شهدای بندر ماهشهر را تأمین سلامت زائران وخادمین مستقر در مرز شلمچه و کاهش نگرانیهای بهداشتی درمانی آنان در طول سفر معنوی اربعین اعلام کرد و بیان داشت: همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای امدادی و بهداشتی منطقه خرمشهر و آبادان صورت گرفته تا خدمات با کیفیت و سریع در اختیار زائران قرار گیرد.