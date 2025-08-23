بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۴۴ طرح راهداری بوشهر در هفته دولت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۴ طرح با اعتبار بیش از ۷۲۷ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی افزود: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در هفته دولت ۳۶ طرح آماده بهرهبرداری و ۸ طرح جهت آغاز عملیات اجرایی دارد.
وی درخصوص شاخصترین دستاوردهای این اداره کل در هفته دولت اظهار کرد: بهسازی و تعریض راهها به طول ۱۵ کیلومتر، روکش و آسفالت حفاظتی به طول ۵۵ کیلومتر و ساخت و بهسازی راه روستایی به طول ۳۴ کیلومتر از طرحهای هفته دولت است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر ادامه داد: همچنین تعمیر و تعریض ۱۲ دستگاه پل، حذف ۴ نقطه حادثه خیز، ۱۰۵ کیلومتر اجرای علائم و خط کشی، ۷ کیلومتر جایگزینی حفاظ بتنی به جای حفاظ فلزی، بهرهبرداری از ۳ سامانه کنترل سرعت و آغاز یا تکمیل ۱۱ کیلومتر روشنایی را در هفته دولت خواهیم داشت.
وی درخصوص طرحهای شاخص راهداری، عنوان کرد: افتتاح ۴ مجتمع خدمات رفاهی با سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، حذف نقطه پرتصادف پیچهای برق در گردنه «دالکی- کنارتخته» با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان، مرحله سوم تعریض و بهسازی محور «سنا- ناصری- شنبه» دشتی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان، مرحله دوم بهسازی پیچهای «جاشک» با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان، تبدیل حفاظ بتنی به جای حفاظ فلزی در محور «بوشهر- برازجان» با اعتبار ۵.۷۳ میلیارد تومان و شروع مرحله دوم تعریض و بهسازی محور «دهرود-تنگ ارم» دشتستان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان از طرحهای مهم ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر در هفته دولت امسال است.