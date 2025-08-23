

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی با اشاره به اینکه تا اواسط هفته مقداری از شدت گرمای هوا کم می‌شود افزود: همچنین در این مدت وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در برخی ساعات خواهیم داشت که باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم به خصوص در نیمه شرقی استان می‌شود.



وی افزود: در مرز شرقی استان احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در این مدت وجود دارد و همچنان توجه به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها، تکایای عزاداری توصیه می شود.

کارشناس هواشناسی گفت: پرهیز از حضور در فضای باز در ساعات آلودگی به ویژه بیماران قلبی تنفسی پیشنهاد می شود.

لطفی با اشاره به اینکه صبح امروز خنک‌ترین‌های استان خضری دشت بیاض و قهستان با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس گزارش شده است و روز گذشته ایستگاه دهسلم با بیشینه ۴۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه بوده است افزود: برای مرکز استان نیز دما در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۲ و ۳۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.

وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته ایستگاه درح ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت و کمترین دید افقی حاجی آباد با ۳ هزار متر ثبت شده است.