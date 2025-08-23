به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش کلات گفت: کسب رتبه برتر کشوری در زمینه فعالیت های نماز در مدارس، حاصل ایمان راسخ و همت جمعی و فضای معنوی و آموزشی مدارس این شهرستان بوده است.

رمضان پروانه افزود: این موفقیت حاصل تلاش‌ های مستمر و بی‌ وقفه همکاران و به ویژه خانم ناهید سجادی‌ نیا، معلم پرتلاش مدرسه ۱۷ شهریور است که در راستای ترویج فرهنگ غنی نماز در میان دانش‌ آموزان نقش بی‌ بدیلی ایفا کرده‌ اند.

وی با تبریک به همکاران فرهنگی، دانش‌ آموزان، اولیا و مربیان، از آنان خواست تا همچنان با تلاش‌ های مستمر، برای پرورش دانش آموزان با ایمان، متعهد و مسئول گام بردارند.