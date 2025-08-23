پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی: آسفالت جاده ماهیرود به فراه افغانستان پس از ۱۷ سال، مجدد آغاز شده و در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در آئین افتتاح همزمان پروژههای هفته دولت با حضور وزیر دادگستری گفت: با آسفالت این جاده که جزء تعهدات جمهوری اسلامی ایران است، صادرات از این مرز به رشد بالای ۵۰ درصدی خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در شش ماه دوم سال گذشته یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صاردات از ایران به افغانستان انجام شد که ۳۹ درصد از صادرات از مرز ماهیرود خراسان جنوبی انجام شده است، افزود: ماهیرود کوتاهترین مرز از بندرعباس به افغانستان با ۴۸۰ کیلومتر کمتر از دیگر مرزها به مرز ماهیرود اختصاص دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مختلف استان افزود: خراسان جنوبی با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، یکی از امنترین استانهای کشور است.
استاندار به پروژههای زیرساختی در حال اجرا در سطح استان اشاره کرد و افزود: راهآهن شرق کشور، پروژههای دو بانده سازی مسیرها و خط انتقال گاز از نهبندان و انتقال آب از دریای عمان با شتاب در حال اجراست..
هاشمی با تأکید بر اینکه ۹۸ درصد زرشک و سهم قابل توجهی از زعفران کشور توسط کشاورزان استان تولید میشود، گفت: در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، هزار و ۴۲۰ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده و عملیات اجرایی ۴۸۵ مگاوات نیز آغاز شده است.
به گفته وی پروژه نیروگاه حرارتی زغال سنگ سوز طبس نیز پس از ۱۶ سال تعطیلی فعال شده و ظرفیت تولید هزار و ۳۰۰ مگاوات برق دارد.
وی به حوزه آموزش و اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: ۹۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در حال بهرهبرداری است.
استاندار با بیان اینکه پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری جدید استان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴ هزار نفر را فراهم میکند، گفت: نرخ بیکاری استان برای اولین بار به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
هاشمی با اشاره به مشارکت مردم در ایام اربعین گفت: بیش از ۲۱۰ هیئت مذهبی و ۲۸ کاروان پیاده مسیرهای طولانی را طی کردهاند و موکبهای استان در کربلا، نجف و کاظمین خدمات شایستهای به زائران ارائه نمودهاند که نشاندهنده همت مردم خراسان جنوبی است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به وفاق کم نظیر در خراسان جنوبی گفت: امیداوریم امسال سال پربرکتی برای نظام جمهوری اسلامی باشد.
هاشمی گفت: مشارکت اجتماعی دراین استان حداکثری است.
وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی از معافیتها خبری نیست افزود: با وجود درآمد حداقلی مردم، مالیاتها حداکثری است به طوری که نرخ مالیات شهرستانها با تهران برابر است که عادلانه نیست.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: مرکز خراسان جنوبی همچنان دچار کم برخورداری مضاعف به ویژه در زیرساختها است که علت آن با وجود تلاش مسئولان استان، کمبود اعتبارات است.
هاشمی با اشاره به ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان گفت: این استان پتانسیل برپایی منطقه آزاد تجاری را دارد.
وی با اشاره به کشاورزی استان و تولید محصولات با ارزش و استراتژیک گفت: فراوری این محصولات در استان انجام نمیشود که نیازمند توجه خاص است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه بیرجند قدیمیترین شهر لوله کشی آب در کشور است گفت:، اما اکنون استان ۴۰ تا ۵۰ درصد هدر رفت آب دارد و بیش از ۴۰۰ روستا با تانکر آبرسانی میشود.
هاشمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خدمت، شهید رئیسی را منشا خیر ماندگار برای خراسان جنوبی دانست و گفت: امیدواریم با انتقال مسائل استان شاهد توسعه بیشتر خراسان جنوبی باشیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی شرکت گاز ایران هم گفت: ۳۰ میلیون مشترک گاز در کشور بیش از ۲۲ میلیون بخاری دارند که اکثراً در راندمان پایین و کمتر از ۵۰ درصد است.
دینی افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد باید ۴.۱ میلیون بخاری در کشور با سرمایهگذاری شرکت ملی گاز با بخاریهای با راندمان الف و راندمان بالای ۸۵ درصد تعویض شود.
وی گفت: در یک سال گذشته قرارداد سرمایهگذاری ۲ میلیون بخاری منعقد شده و مابقی در حال عقد قرارداد است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی شرکت گاز ایران با اشاره به اینکه طرح تعویض این بخاریها درخراسان جنوبی به عنوان اولین استان در کشور اجرا میشود افزود: ۱۰ هزار بخاری در خراسان جنوبی با بخاریهای بهینه جایگزین میشود.
دینی با بیان اینکه تعویض بخاریها سالانه ۴۶۶ متر مکعب صرفهجویی در پی دارد گفت: با تعویض ۴.۱ میلیون بخاری حدود ۲ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز سالانه صرفهجویی میشود که میتواند در صنایع و چرخه تولید و صنعتی کشور به کار گرفته شود.
وی افزود: به تولید کنندگان این بخاریها در ۵ سال، گواهی صرفهجویی انرژی اعطا میشود تا در بورس عرضه کند و سرمایهگذاری طرح از این محل تامین میشود.
در این مراسم از بهره برداری از ۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۸۲۶ میلیارد تومان اعتبار به صورت نمادین با حضور وزیر دادگستری به عنوان نماینده هیئت دولت رونمایی شد.
همچنین ۵ طرح با اعتبار ۴۶۵ میلیارد تومان اعتبار در بیرجند کلنگ زنی شد.