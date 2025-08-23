

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حسن عباس‌نژاد با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که بر اساس ماده ۴۷ این قانون، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید در سطح کشور از رده خارج شود.

وی با بیان اینکه سهم استان تهران از این برنامه ۲۰ درصد تعیین شده است، افزود: این میزان معادل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است که باید در استان تهران اسقاط شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران تأکید کرد که اجرای دقیق این سهمیه می‌تواند تأثیر مؤثری در کاهش آلاینده‌های هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی داشته باشد.

عباس‌نژاد همکاری دستگاه‌های مختلف را برای تحقق این هدف ضروری دانست و گفت: شهرداری‌ها، پلیس راهور، سازمان راهداری و حتی خودروسازان باید در اجرای این برنامه مشارکت فعال داشته باشند.

وی در ادامه بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند اسقاط تأکید کرد و آن را در اولویت‌های اجرای این طرح قرار داد.

این برنامه که در راستای کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور طراحی شده، انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و مشارکت مردم به اهداف تعریف شده دست یابد.