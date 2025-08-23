به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیاده روی زائران رضوی از روستای آبگرم کلات به مشهد برای شرکت در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت امام رضا (ع) آغاز شد.

پیاده روی ۴۰۰ نفر از مردم این روستا از دیروز آغاز شده است و زائران این روستا امشب به مشهد خواهند رسید.

مردان، زنان و کودکان این روستا در طول مسیر با دعا، زیارتنامه و نوحه‌ خوانی، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز می‌ کنند.

این پیاده‌ روی به عنوان یک حرکت عبادی، نمادی از محبت و وفاداری مردم روستای آبگرم به اهل بیت (ع) است.