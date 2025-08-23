شناسایی ۴۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان بوشهر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۴۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با ۴۳۲ دستگاه ماینر در نقاط مختلف استان شناسایی و جمعآوری شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا حشمتی در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: فعالیت این مراکز غیرقانونی موجب افزایش بار مصرفی شبکه، کاهش پایداری برق و وارد آمدن خسارتهای قابل توجهی به صنعت برق و مردم میشود.
وی یادآور شد: هر دستگاه ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف میکند و فعالیت همزمان چندین دستگاه در یک مرکز، میتواند بار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و منجر به قطعیهای ناخواسته برق شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق در قالب استخراج رمزارز نه تنها به زیان مشترکان خانگی و صنعتی است بلکه باعث افزایش هزینههای تولید، فشار بر زیرساختهای شبکه و همچنین بروز مشکلات جدی در مدیریت مصرف میشود، به همین دلیل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به طور مستمر و با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، طرحهای شناسایی و جمعآوری این مراکز را اجرا میکند.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده نیازمند همکاری همگانی است، گفت: گزارشهای مردمی نقش بسیار مهمی در کشف این مراکز داشته و از شهروندان انتظار میرود در صورت دیدن هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، شماره گویا ۳۱۲۸۲۲۲۲ و یا برنامه «بله» اطلاع دهند.
حشمتی تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدامات، حفظ پایداری شبکه، تأمین برق پایدار برای مشترکان و پیشگیری از خسارتهای ناشی از مصرف غیرمجاز برق است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور بهویژه در فصل گرما با اوج مصرف برق مواجه است، مقابله با فعالیتهای غیرمجاز بیشاز هر زمان دیگری اهمیت دارد و شرکت برق بوشهر این موضوع را بهجد دنبال میکند.