آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام در شب شهادت امام رضا (ع) مملو از زائران و عاشقان اهل بیت (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شیعیان و دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) امشب برای عرض تسلیت به سومین حرم اهل بیت (ع) آمده‌اند و در غم شهادت برادر حضرت احمد بن موسی (ع) بر سر و سینه زدند.

مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم مطهر آغاز شد و حجت‌الاسلام ساجدی سخنرانی کرد. همچنین حاج خلیل نگهبان با نوای مرثیه‌خوانی فضای معنوی حرم را به اوج رساند.

این مراسم با حضور پرشور زائران و مجاوران، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم استان فارس به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.