در چارچوب هفته دوم لیگ برتر انگلیس، امشب از ساعت ۲۰ آرسنال و لیدزیونایتد و تیم فوتبال بارسلونا و لوانته در چارچوب هفته دوم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا نیز به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه مثبت ورزش امشب شنبه اول شهریور از ساعت ۲۰ در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر انگلیس۲۰۲۶_۲۰۲۵، تقابل حساس دو تیم آرسنال و لیدز را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده پخش می‌کند.

آرسنال در ۱۴ بازی اخیر خود مقابل لیدز در تمام رقابت‌ها شکست نخورده و شش بازی آخر را برده است.

لیدز در ۱۰ بازی از ۱۲ بازی اخیر خود در لیگ برتر در ورزشگاه آرسنال شکست خورده است.

فوتبال بارسلونا و لوانته

تیم‌های فوتبال بارسلونا و لوانته، شنبه اول شهریور ساعت ۲۳ در دیداری از چارچوب هفته دوم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم می‌روند و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

رقابت‌های لیگ لالیگا اسپانیا ۲۰۲۵ ساعت ۲۳ امشب بین دو تیم لوانته و بارسلونا برگزار می‌شود.

این بازی در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.