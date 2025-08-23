پخش زنده
در چارچوب هفته دوم لیگ برتر انگلیس، امشب از ساعت ۲۰ آرسنال و لیدزیونایتد و تیم فوتبال بارسلونا و لوانته در چارچوب هفته دوم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا نیز به مصاف هم میروند.
برنامه مثبت ورزش امشب شنبه اول شهریور از ساعت ۲۰ در چارچوب رقابتهای هفته دوم لیگ برتر انگلیس۲۰۲۶_۲۰۲۵، تقابل حساس دو تیم آرسنال و لیدز را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده پخش میکند.
آرسنال در ۱۴ بازی اخیر خود مقابل لیدز در تمام رقابتها شکست نخورده و شش بازی آخر را برده است.
لیدز در ۱۰ بازی از ۱۲ بازی اخیر خود در لیگ برتر در ورزشگاه آرسنال شکست خورده است.
فوتبال بارسلونا و لوانته
تیمهای فوتبال بارسلونا و لوانته، شنبه اول شهریور ساعت ۲۳ در دیداری از چارچوب هفته دوم رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم میروند و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
رقابتهای لیگ لالیگا اسپانیا ۲۰۲۵ ساعت ۲۳ امشب بین دو تیم لوانته و بارسلونا برگزار میشود.
این بازی در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میشود.