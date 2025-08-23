پخش زنده
گنبد تاریخی جبلیه کرمان تا پایان بهسازی چیدمان موزهای آثار نمایشی، تا اطلاع بعدی پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود.
به گزارش خبر گزای صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان در این باه گفت: برای اجرای عملیات تعمیرات حفاظتی و بهسازی چیدمان موزهای و نمایش آثار، گنبد جبلیه کرمان تا اطلاع بعدی پذیرای بازدیدکنندگان نخواهد بود.
مرتضی نیکرو با اشاره به اهمیت گنبد جبلیه یکی از شاخصترین بناهای تاریخی کرمان افزود: این بنای ارزشمند که قدمتی کهن دارد، نیازمند ایجاد شرایط بهتر نمایش آثار موزهای بوده تا بتواند همچنان بهعنوان نمادی ماندگار از میراثفرهنگی در معرض دید گردشگران و علاقهمندان قرار داشته باشد.
گنبد جبلیه یا گبری از آثار باستانی در شهر کرمان است که قدمت آن به دوره پیش از اسلام بر میگردد واین اثر تاریخی ارزشمند سال ۱۳۱۶ هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و ۱۳۸۳ پس از مرمت، به موزه سنگ و محل نگهداری کتیبههای تاریخی تبدیل شده است.
گنبد جبلیه در دامنه کوههای مسجد صاحب الزمان (عج) شهر کرمان و مجاورت جنگل قائم، نوروز هر سال میزبان گردشگران و مهمانان دیار کریمان است.