واحدهای جدید نیروگاه خورشیدی در استان سمنان برای تولید برق ۱۵۰ مگاواتی در آستانه بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی تا ۱۰ روز آینده، انرژی آنها مستقیماً با اتصال به شبکه توزیع در محل مصرف خواهد شد.
سیدمحمد حسینینژاد افزود: ۳۴ واحد سه مگاواتی دیگر نیز در مرحله نصب تجهیزات و صفحات خورشیدی است که تا پایان سال ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به بیش از ۱۲۰ مگاوات میرسد.
وی گفت: پیشبینی میشود تعداد این واحدها تا پایان سال به ۵۰ واحد افزایش یابد.
حسینینژاد ادامه داد: در شهرک صنعتی سمنان علاوه بر ۱۱ ایستگاه در حال احداث، دو نیروگاه هفت مگاواتی، یک نیروگاه ۱۳ مگاواتی و یک واحد ۶ مگاواتی را کارخانهها و واحدهای تولیدی در دست اجرا دارند.
حسینینژاد افزود: انتظار میرود تا اوج مصرف سال آینده بیش از ۱۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در بخش توزیع استان سمنان به بهرهبرداری برسد.
وی درخصوص طرحهای خرد گفت: نیروگاههای کوچک پنج تا ۲۰ کیلوواتی نیز در حال توسعه است که با حمایتهای مالی و اعطای تسهیلات، مردم میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
برق تولیدی این واحدها کتر از ۷ مگاوات ظرفیت دارند و بهطور مستقیم به شبکه توزیع متصل و همانجا مصرف میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان مدیریت مصرف را مکمل توسعه نیروگاهها دانست و بر مدیریت مصرف بهینه نیز تاکید کرد.