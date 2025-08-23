به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی تا ۱۰ روز آینده، انرژی آنها مستقیماً با اتصال به شبکه توزیع در محل مصرف خواهد شد.

سیدمحمد حسینی‌نژاد افزود: ۳۴ واحد سه مگاواتی دیگر نیز در مرحله نصب تجهیزات و صفحات خورشیدی است که تا پایان سال ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به بیش از ۱۲۰ مگاوات می‌رسد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود تعداد این واحد‌ها تا پایان سال به ۵۰ واحد افزایش یابد.

حسینی‌نژاد ادامه داد: در شهرک صنعتی سمنان علاوه بر ۱۱ ایستگاه در حال احداث، دو نیروگاه هفت مگاواتی، یک نیروگاه ۱۳ مگاواتی و یک واحد ۶ مگاواتی را کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در دست اجرا دارند.

حسینی‌نژاد افزود: انتظار می‌رود تا اوج مصرف سال آینده بیش از ۱۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش توزیع استان سمنان به بهره‌برداری برسد.

وی درخصوص طرح‌های خرد گفت: نیروگاه‌های کوچک پنج تا ۲۰ کیلوواتی نیز در حال توسعه است که با حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات، مردم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

برق تولیدی این واحد‌ها کتر از ۷ مگاوات ظرفیت دارند و به‌طور مستقیم به شبکه توزیع متصل و همان‌جا مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان مدیریت مصرف را مکمل توسعه نیروگاه‌ها دانست و بر مدیریت مصرف بهینه نیز تاکید کرد.