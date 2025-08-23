پخش زنده
قاری ممتاز کشورمان در بیستوسومین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن روسیه شرکت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیستوسومین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن روسیه در مسکو برگزار میشود و کمیته اعزام و دعوت از قاریان، اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز کشورمان از استان قم را برای حضور در این رقابت جهانی، برگزیده است.
وی قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران است.
عبداللهی سال گذشته در بخش آوایی چهلوهفتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (آذر ۱۴۰۳- تبریز) رتبه پنجم رشته قرائت تحقیق بخش آقایان را کسب کرد.
اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقههای کشوری بسیج و هلال احمر است و از جمله دیگر رتبههای این قاری جوان، وی به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق را در سومین دوره مسابقه بینالمللی حفظ و قرائت قرآن کریم جایزه کربلا به دست آورد.
سال گذشته و در بیستودومین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن کشور روسیه محمدرسول تکبیری، حافظ کل قرآن کریم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور داشت و از کسب رتبه باز ماند.
در رویداد امسال ایران فقط در رشته قرائت قرآن کریم نماینده دارد.