افتتاح و کلنگزنی ۴۱۶ طرح عمرانی و اقتصادی در ایلام
استاندار ایلام گفت: امسال ۴۱۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان ایلام به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام در محوطه استانداری ایلام با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان اظهار داشت: امسال در هفته دولت شاهد بهرهبرداری از ۴۱۶ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (هفت و نیم همت) خواهیم بود که این طرحها منجر به ایجاد ۳۰۸ شغل مستقیم و یکهزار و ۹۶۷ شغل غیرمستقیم در زمان اجرای آنها خواهد شد.
وی افزود: این طرحها در شهرستانهای مختلف و متناسب با نیاز هر منطقه اجرا شده و آیینهای بهرهبرداری آنها با حضور معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران برگزار خواهد شد.
کرمی یادآور شد: در پایان هفته نیز با حضور یکی از وزرای دولت چهاردهم، چند طرح بزرگ بهصورت متمرکز افتتاح خواهد شد.