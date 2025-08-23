پخش زنده
سازمان سنجش اعلام کرد: با اعلام رشته محلهای جدید برنامه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» مقطع کاردانی فنی و حرفهای، امکان ثبت نام جدید و انتخاب رشته فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این سازمان، رشته محلهای جدید مربوط به برنامه پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» مقطع کاردانی، ویژه دانشگاه فنی و حرفهای (دانشگاه ملی مهارت) و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مرداد ماه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
داوطلبان متقاضی ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» مقطع کاردانی، ویژه دانشگاه فنی و حرفهای (دانشگاه ملی مهارت) و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مرداد سال ۱۴۰۳ میتوانند در مهلت مقرر پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته فوق و مندرجات اطلاعیههای ۲۴ تیر، ۲۹ مرداد و ۷ شهریور، تا پایان جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳ به درگاه اطلاعرسانی سازمان ملی سنجش مراجعه و در مهلت مقرر ثبتنام و انتخاب رشته کنند.
آن دسته از داوطلبانی که پیش از این نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا جمعه ۹ شهریور، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.