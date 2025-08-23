پخش زنده
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی، آسفالت و تکمیل جادههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری گفت: با پیگیرهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی و استانی، گامهای مؤثری در زمینه بهسازی، آسفالت و تکمیل جادههای شهرستان شادگان برداشته شد.
وی افزود: با جذب اعتبارات مورد نیاز و آغاز عملیات اجرایی، بخشی از مشکلات زیرساختی حوزه حملونقل شهرستان برطرف شد که آغاز عملیات اجرایی این طرحها موجب رضایت اهالی منطقه شد.
خنفری بیان داشت: در ادامه همان مسیر و با توجه به نیازهای گسترده شهرستان در حوزه راههای مواصلاتی، ۲۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعریض، بهسازی و آسفالت مقطع جدیدی از جاده منصوره به طول ۵ کیلومتر، تعریض، بهسازی و آسفالت مقطع جدیدی از جاده بوزی به گرگر به طول ۵ کیلومتر، تعریض، بهسازی و آسفالت جاده گیداری به شهر به طول ۴/۵ کیلومتر، تعریض، بهسازی و آسفالت جاده بهشت زهرا (قبرستان عنایتی) به طول یک کیلومتر، تعریض، بهسازی و آسفالت جاده نهر رحمه به طول یک کیلومتر و تعریض، بهسازی و آسفالت جاده سالمی نیز تامین شده است.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اعتبارات از محل توازن سازمان راهداری و اعتبارات استانی اختصاص یافته که پس از انتخاب پیمانکار، اجرای پروژهها بهزودی آغاز خواهد شد.
وی در ادامه پیگیریها با اشاره به جلسه مشترک با دکتر اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و تشریح مشکلات چندین ساله شهرستان در حوزه راههای ارتباطی در جلسه، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای بهسازی، آسفالت و تکمیل جادهها تاکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان برای رفع مطالبات مردم در این حوزه شد.
خنفری اضافه کرد: طی نامهای رسمی خواستار شتاببخشی در برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار و اجرای طرح های راهسازی شهرستان شدیم که در پی آن، معاون وزیر راه و شهرسازی دستوری در خصوص اقدامات لازم برای اجرا و تکمیل پروژهها را صادر کرد.