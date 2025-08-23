مرحله نخست خط تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی و معدنی با حضور معاون رئیس جمهور در زرند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آیین افتتاح طرحهای هفته دولت با حضور زهرا بهروزآذرمعاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده اعلام شد: خط تولید شامل ساخت و مونتاژ بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات صنعتی سنگین زرند بااشتغال‌زایی مستقیم ۵۰ نفراست و خط تولید دوم کارخانه آریاماشین زراوند در آینده نزدیک افتتاح می شود.

ساخت این خط تولید با توجه به وجود واحد‌های صنعتی و معدنی در زرند دسترسی آسان‌تر به خرید ماشین آلات صنعتی و معدنی را فراهم می‌کند.

امیر فرخ روز مدیرعامل شرکت آریاماشین زراوند گفت: در مرحله اول این کارخانه مونتاژ بیل مکانیکی و لودر درمراحل بعد قصد تولید لیفتراک و سایر خودرو‌های صنعتی و معدنی انجام می شود و تجهیزات مورد نیاز خط تولید بعدی هم خریداری شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

این سرمایه‌گذار، میزان سرمایه‌گذاری مرحله اول را ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قول می‌دهیم اگر موانع تولید برطرف شود تولید ایرانی می‌تواند بهترین باشد.

وی ادامه داد: در زمینه مونتاژ برنامه‌های مفیدی داریم به طوری که به زودی به سمت ماشین آلات الکتریکی می‌رویم، بازاریابی محصولات تولیدی این کارخانه هم در کشور‌های همسایه انجام می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر یک روزه به استان،طرحهای هفته دولت در شهرستان زرند، بخش چترود و شهر کرمان را افتتاح می‌کند و در ادامه این سفردر نشست با فعالان اجتماعی و بانوان شاخص کرمان نیز حضور می‌یابد.