به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات بوکس قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان از سوم تا هشتم شهریورماه به میزبانی استان کردستان برگزار خواهد شد.
این رقابتها، یکی از اصلیترین رویدادهای تقویم سالانه فدراسیون بوکس محسوب میشود و فرصتی مهم برای شناسایی استعدادهای آیندهدار این رشته در سطح ملی فراهم خواهد کرد.
با توجه به اهمیت رده سنی نوجوانان در چرخه استعدادیابی و پشتوانهسازی برای تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان، این رقابتها از منظر فنی نیز برای کادرفنی تیمهای ملی اهمیت ویژهای دارد.
در واقع، نوجوانان حاضر در این مسابقات در مسیر انتخاب برای حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان و حتی چشمانداز حضور در میادین بینالمللی قرار میگیرند.