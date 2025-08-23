به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فیوج مسئول یکی از این گروه‌های جهادی در استان اصفهان گفت: ویزیت رایگان، دندانپزشکی، غربالگری بیماری‌های شایع و آموزش‌های بهداشتی سونو گرافی، دندانپزشکی، مامایی از جمله خدمات در مناطق محروم است.

بنابراعلام بسیج جامعه پزشکی اصفهان بیش از ۲۵۰ گروه جهادی تخصصی و عمومی در این استان فعال‌اند و حدود ۲۵۰۰ پزشک، پرستار، پیراپزشک و دندانپزشک به‌صورت داوطلبانه همکاری کرده‌اند.

ویزیت رایگان عمومی و تخصصی (داخلی، زنان، کودکان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی)، انجام جراحی‌های سبک در بیمارستان‌های صحرایی، دندانپزشکی، آموزش بهداشت خانواده، بهداشت محیط و تغذیه، مشاوره روانشناسی و خانواده و غربالگری و پیشگیری و واکسیناسیون در مناطق محروم از اقدمات مهم گروه‌های جهادی پزشکی است.

استان اصفهان یکی از پیشتازان کشور در اعزام گروه‌های جهادی پزشکی است.