پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره آبفا و فاضلاب بندر امام خمینی از اتمام عملیات بروزرسانی، نصب وراه اندازی الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: به علت نقص فنی ناشی از فرسودگی و قدمت الکتروموتور و پمپ آن و همچنین استهلاک کامل پایه و جایگاه استقرار آن طی عملیات ضربتی و فوری توسط مسئول تاسیسات آبرسانی نسبت به اجرای پایه و تعمیر و بهروزرسانی پمپ ۱۳۲ کیلووات ۴۰-۲۵۰ شماره ۳ ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی اقدام شد.
وی افزود: اقدامات انجام شده شامل بهروزرسانی سافت، استارت، اجرای پایه و بتن ریزی بود که با برنامه ریزی مناسب بدون کاهش ذخیره سازی مخزن و با کمترین نوسانات ممکن در شبکه آب شهر، پمپ یادشده مجدد در مدار آبرسانی قرار گرفت.
تنگسیری بیان داشت: تعمیر این پمپ بزرگ و سنگین وزن توسط عوامل گروه عملیات بهره برداری آبفای بندر امام خمینی انجام و وارد مدار شد.
سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم با رعایت صرفه جویی در مصرف آب غیرضروری این اداره را در ارائه خدمات مناسب یاری کنند تا ان شاءالله بتوانیم با کمترین مشکل در بخش تامین و توزیع آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی عبور کنیم.