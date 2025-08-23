به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: به علت نقص فنی ناشی از فرسودگی و قدمت الکتروموتور و پمپ آن و همچنین استهلاک کامل پایه و جایگاه استقرار آن طی عملیات ضربتی و فوری توسط مسئول تاسیسات آبرسانی نسبت به اجرای پایه و تعمیر و به‌روز‌رسانی پمپ ۱۳۲ کیلووات ۴۰-۲۵۰ شماره ۳ ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی اقدام شد.

وی افزود: اقدامات انجام شده شامل به‌روز‌رسانی سافت، استارت، اجرای پایه و بتن ریزی بود که با برنامه ریزی مناسب بدون کاهش ذخیره سازی مخزن و با کمترین نوسانات ممکن در شبکه آب شهر، پمپ یادشده مجدد در مدار آبرسانی قرار گرفت.

تنگسیری بیان داشت: تعمیر این پمپ بزرگ و سنگین وزن توسط عوامل گروه عملیات بهره برداری آبفای بندر امام خمینی انجام و وارد مدار شد.

سرپرست اداره آبفا بندر امام خمینی تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم با رعایت صرفه جویی در مصرف آب غیرضروری این اداره را در ارائه خدمات مناسب یاری کنند تا ان شاءالله بتوانیم با کمترین مشکل در بخش تامین و توزیع آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی عبور کنیم.