مستند «خط نجات» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، تولید جدید شبکه مستند است که امروز ساعت ۱۹:۳۰ از این شبکه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خط نجات» با نگاهی مستندنگارانه به حوادث جنگ ۱۲ روزه، نقش مهم بیمارستان رسول اکرم در پذیرش و درمان مجروحان این دوران را روایت می‌کند.

این اثر نشان می‌دهد چگونه کادر درمان با وجود شرایط بحرانی، بدون وقفه به ارائه خدمات پزشکی پرداختند و در کنار مدافعان مقاومت، ایستادگی کردند.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، نویسندگی مهدی امینی، تصویربرداری محمد حسنی، تدوین عباس محمدی گیلوائی و موشن‌گرافیک افشین رستمی تولید شده است.

«خط نجات» امروز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش خواهد شد.