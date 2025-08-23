پخش زنده
امروز: -
ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ از دوشنبه سوم شهریور آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متقاضیان پذیرش در رشتههای با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ میتوانند از دوشنبه سوم شهریور تا جمعه هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
متقاضیان پذیرش در رشتههای با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) میتوانند برای ثبت نام و انتخاب کدرشته محلها به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.
همچنین متقاضیان پذیرش در رشتههای با سوابق تحصیلی (مجموعههای بدون آزمون) که در زمان مقرر ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ ثبت نام کرده بودند نیز میتوانند برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی و کدرشته محلهای انتخابی خود از ۳ تا ۷ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
برای پذیرش مجموعههای ثبت نامی با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشتهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت میگیرد.
آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفا در مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش با آزمون در گروه علوم پزشکی شامل «تکنولوژی اتاق عمل»، «مامایی»، «بهداشت عمومی»، «فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی» و «تکنولوژی پرتوشناسی» صبح روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.