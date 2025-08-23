پخش زنده
رضا صالحی امیری در سفر به آستانهاشرفیه با حضور در گلزار شهدا ، یاد شهیدان والامقام بهویژه شهید دانشمند هستهای سید رضا صدیقی صابر را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز شنبه 1 شهریور در جریان سفر به شهرستان آستانهاشرفیه به همراه هادی حقشناس استاندار گیلان با حضور در گلزار شهدا ، با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل ، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آستانه اشرفیه را گرامی داشتند.
بازدید از روند اجرای طرح توسعه حرم مطهر سید جلالالدین اشرف(ع) نیز از دیگر برنامههای سفر استاندار گیلان و وزیر میراث فرهنگی به شهرستان آستانهاشرفیه بود.