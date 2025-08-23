سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت نیروی انتظامی به یاد شهدای امنیت و اقتدار به میزبانی استان فارس در جوار بارگاه ملکوتی حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس از برگزاری سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان پایور و وظیفه فراجا در آبان ماه به میزبانی این استان و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت شاهچراغ (ع) خبر داد.

سرتیپ دوم عزیزالله ملکی افزود: سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در انتظامی کشور به عنوان سال ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و نهج‌البلاغه نامگذاری شده و تمامی ماموریت‌ها و برنامه‌های نیروی انتظامی بر اساس آموزه‌های قرآن و عترت و فرامین امامین انقلاب طراحی و اجرا می‌شود.

وی گفت: این دوره در ۱۳ رشته شامل حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، ۱۵ جزء، ۱۰ جزء، ۵ جزء، ۳ جزء، قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، درک مفاهیم سطح ۱ و ۲، مفاهیم نهج البلاغه و مناجات‌خوانی برگزار می‌شود و ۱۵ داور و استاد بین‌المللی قرآن کریم کشور داوری مسابقات را برعهده دارند.

سردار ملکی همچنین زمان و مکان برگزاری مسابقات را آبان ماه سال جاری در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) اعلام کرد و افزود: مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر با حضور فرماندهان و مسئولان لشگری و کشوری در شیراز برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: سی‌امین دوره مسابقات سراسری کارکنان پایور و وظیفه با حضور ۳۰ هزار شرکت‌کننده در مراحل یگانی، شهرستانی و استانی برگزار شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است؛ از این تعداد، دو هزار نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته و ۳۰۰ نفر به عنوان چهره‌های ممتاز قرآنی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نهایت، ۶۰ نفر برگزیده به مسابقات سراسری قرآن نیرو‌های مسلح اعزام خواهند شد.