مرحله اول طرح سراسری واکسیناسیون رایگان تب برفکی در دامهای روستایی و عشایری از امروز اول شهریور در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: این طرح تا پایان مهر امسال در استان ادامه دارد.
احمدی افزود: بیماری تب برفکی به عنوان یکی از بیماریهای ویروسی فوقالعاده واگیر دام بوده که در صورت وقوع و اپیدمی خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران و تولیدکنندگان وارد میکند.
به گفته وی واکسیناسیون دامها بعد از رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی - قرنطینهای در دامداریها از مؤثرترین راههای پیشگیری از بیماری است.
وی افزود: پیش بینی میشود در این مرحله تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام سبک (گوسفند و بز) و ۱۸ هزار رأس دام سنگین (گاو و گوساله) در استان علیه این بیماری واکسینه شوند.
احمدی گفت: با توجه به محدودیت زمانی و به منظور اینکه بتوان تا ۹۰ درصد جمعیت دامی فوق را واکسینه کرد بخشی از این عملیات با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی انجام میشود در عین حال که واکسن بصورت رایگان برای دامداران روستایی-عشایری در نظر گرفته شده، تمام هزینههای تردد و انجام تزریقات و هزینههای جانبی دیگر انجام شده توسط بخش خصوصی، طبق قرارداد توسط دامپزشکی پرداخت میشود و دامداران هیچ گونه وجهی را در خصوص واکسیناسیون دام خود پرداخت نخواهند کرد.
مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه مهمترین هدف دامپزشکی در اجرای این طرح، پوشش حداکثری واکسیناسیون در تمام دامهای حساس است، افزود: طرح واکسیناسیون تب برفکی سالانه در دو مرحله بصورت همزمان در کشور انجام میشود و با توجه به اینکه همزمانی واکسیناسیون در تمامی دامهای حساس در کشور دارای اهمیت بالا در افزایش سطح ایمنی دامها و پیش گیری از بروز این بیماری در کشور است دامداریهای صنعتی ونیمه صنعتی نیز باید برای پیش گیری از این بیماری خطرناک نسبت به واکسیناسیون دامهای خود از طریق بخش خصوصی اقدام کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان به آن دسته از دامداران صنعتی و نیمه صنعتی که در مراحل واکسیناسیون قبلی از تأمین و تزریق واکسن در دامداریهای خود اقدام نکردهاند هشدار داد: به علت پایین آمدن ایمنی، دامهای موجود در این واحدها و دامداریهای اطراف در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری هستند، بنابراین ضرورت دارد این دسته از دامداران فرصت فوق را از دست ندهند و نسبت به خرید و واکسیناسیون به موقع واکسن از طریق اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان، شرکتهای تعاونی شهرستانی و یا مراکز مایه کوبی بخش خصوصی اقدام کنند.
احمدی تأکید کرد: علاوه بر واکسیناسیون، رعایت شرایط بهداشتی قرنطینهای از قبیل ضد عفونی جایگاه، جلوگیری از تردد بی مورد افراد به محل دامداری، استفاده از ماشین آلات و وسایل اختصاصی در واحد و کنترل حمل و نقل دامها نقش موثری در جلوگیری از شیوع بیماری دارد همچنین با توجه به امکانات محدود زمانی، گرمای هوا و پیشگیری از اتلاف وقت پرسنل دامپزشکی استقبال و همکاری دامداران با اکیپهای دامپزشکی در خصوص حضور به موقع در دامداری، مهار نمودن دامها برای اجرای هرچه بهتر طرح از نظر کیفی و کمی انتظار میرود.