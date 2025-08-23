به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با تسوتنی بوکیا از گرجستان پیکار می‌کند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با یوسف توسون از ترکیه کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ آنتونیو لوکاچ از کرواسی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم به مصاف اریک ترماتئوسیان از ارمنستان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول به مصاف صبا پورتسلادزه از گرجستان می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور بعد با کوپانی لازلو از مجارستان مبارزه می‌کند.