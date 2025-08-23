به گزارش خبرگزاری صداو.سیما، مرکزاردبیل آئین کلنگ‌زنی نخستین نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شرکت تعاونی دهیاران استان اردبیل در روستای قره‌آغاج بخش مرادلو با حضور مسئولان از جمله معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

به گفته معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای احداث این نیروگاه ۱۳۴ میلیارد تومان از منابع دهیاری‌ها و تسهیلات ارزان قیمت هزینه خواهد شد.

قربانی گفت: در سال گذشته میزان اعتبار دهیاری‌ها ۳ و نیم برابر کل اعتبارات استانی بود که از محل مالیات بر ارزش افزوده وصول شده بود.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اردبیل خبر داده و قول مساعد برای رفع مشکلات زیرساختی منطقه داد.

علی قربانی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت مدیریت محلی، اظهار کرد: اعتبارات بر اساس شاخص محرومیت توزیع شده که تلاش داریم سهم قابل توجهی به مشگین‌شهر اختصاص یابد.

وی تأمین خودروی حمل زباله مکانیزه و آتش‌نشانی را از برنامه‌های حمایتی سازمان برای دهیاری‌ها عنوان کرد.

بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به محرومیت منطقه، خواستار توجه بیشتر به نیازهای توسعه‌ای شهرستان شد.

مهدی بخشی، فرماندار مشگین‌شهر با بیان ظرفیت‌های عظیم دهیاران و وجود 167 دهیار در این شهرستان افزود: حدود 699 هزار متر مربع آماده‌سازی برای زیرسازی و آسفالت‌ریزی انجام شده و تأمین اعتبار و قیر رایگان از ضروریات اساسی و اختصاص خودروی حمل زباله مکانیزه و آتش‌نشانی از نیازهای فوری روستاها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل نیز گفت: به‌ طور جدی پیگیر افزایش اعتبارات پایدار دهیاری‌های استان و پرداخت تسهیلات کم‌بهره به دهیاران هستیم.

فرهاد سبحانی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها به ‌عنوان مطالبه جدی در سطح استانی و کشوری پیگیری می‌شود.

وی به تأمین مالی خرد برای طرح‌های کوچک‌ مقیاس اشاره کرد و ادامه داد: در همبن راستا امروز عملیات اجرایی نخستین نیروگاه خورشیدی تعاونی دهیاران استان اردبیل در بخش مرادلوی شهرستان مشگین‌شهر آغاز شد.